Восходящая звезда британского бокса Конор Бенн сообщил, что WBC утвердил его следующим претендентом на титул в полусреднем весе и обязал сразиться с победителем боя Барриос — Гарсия.

Конор Бенн globallookpress.com

«Помимо победителя боя Барриос — Гарсия есть вариант встретиться с Роландо Ромеро. Для меня главное участвовать в самых крупных коммерческих боях, которые пользуются спросом и которые хочет видеть публика.WBC обязал меня сразиться с победителем боя Барриоса и Гарсии. Конечно, я хочу, чтобы победил Гарсия, но, знаете, куда больше я хочу получить пояс WBC. Конечно, с коммерческой точки зрения бой с Райаном Гарсией более выгоден, но он непредсказуем, никогда не знаешь, что он выкинет»

Бенн в прошлом году дважды подрался с Крисом Юбенком в среднем весе. Конор проиграл в первом поединке по очкам, а в реванше выиграл нокаутом.