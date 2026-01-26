Пятый номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC Вальдо Кортес-Акоста бросил вызов Кертису Блэйдсу, заявив о желании подраться с ним на одном из турниров в Мексике.

«Я уже просил о бое с Кертисом Блэйдсом. Посмотрим, согласится ли он сразиться со мной в Мексике. Я бы хотел сразиться в Мексике, если Бог даст, и для меня это было бы честью представлять Латинскую Америку в Мексике»

На турнире UFC 324 Вальдо победил техническим нокаутом бывшего претендента на титул в тяжелом весе Деррика Льюиса во втором раунде.

Кортес-Акоста идет на серии из трех выигранных поединков подряд. В последний раз он уступал Сергею Павловичу в августе прошлого года.