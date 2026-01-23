Британский боксер-тяжеловес Дерек Чисора считает, что легко одолеет бывшего чемпиона мира их дивизиона по версии WBC Деонтея Уайлдера.

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер globallookpress.com

«Я тренируюсь в полную силу.  Чтобы выиграть бой, Уайлдер должен нокаутировать меня, по-настоящему вырубить.  Так что, если он не сможет сделать это в 10-м или 12-м раунде, я его уничтожу.  Если бой все-таки состоится, позвольте мне кое-что вам объяснить, ребята: Деонтея размажут в ринге.  Уайлдер сейчас лишь тень самого себя»

Команды боксеров в текущий период времени ведут переговоры о поединке на одном из турниров в Лондоне в апреле.  Отметим, что и Уайлдер, и Чисора одержали победы в предыдущих встречах.