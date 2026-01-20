Президент WBC Маурисио Сулейман одобрил поединок тройного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика против Деонтея Уайлдера.

«Мы очень надеемся, что Усик вернется на ринг. Он обратился в WBC с просьбой о добровольной защите, которая была удовлетворена, и мы ждем подробностей о его предстоящем бое. Деонтей Уайлдер был чемпионом WBC в течение пяти лет, он невероятно силен, у него огромная ударная мощь. Он входит в рейтинг WBC, так что он абсолютно точно достоин этого боя и может сразиться с Усиком в добровольной защите титула»

Усик в предыдущем поединке одолел в реванше Даниэля Дюбуа техническим нокаутом. До этого украинец дважды по очкам победил Тайсона Фьюри. У Уайлдера одна победа в последних трех боях.