Президент WBC Маурисио Сулейман одобрил поединок тройного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика против Деонтея Уайлдера.

Александр Усик
Александр Усик globallookpress.com

«Мы очень надеемся, что Усик вернется на ринг.  Он обратился в WBC с просьбой о добровольной защите, которая была удовлетворена, и мы ждем подробностей о его предстоящем бое.  Деонтей Уайлдер был чемпионом WBC в течение пяти лет, он невероятно силен, у него огромная ударная мощь.  Он входит в рейтинг WBC, так что он абсолютно точно достоин этого боя и может сразиться с Усиком в добровольной защите титула»

Усик в предыдущем поединке одолел в реванше Даниэля Дюбуа техническим нокаутом.  До этого украинец дважды по очкам победил Тайсона Фьюри.  У Уайлдера одна победа в последних трех боях.