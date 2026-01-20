Трижды бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье объяснил, почему считает Джастина Гейджи фаворитом в бою с Пэдди Пимблеттом.

Дастин Порье globallookpress.com

«Гейджи не раз дрался в 25-минутных боях. Я думаю, что Пэдди будет сложно остановить его в стойке, и я не думаю, что Пэдди сможет повалить его, так что ему придется драться с ним. Если Пимблетт сможет сохранять хладнокровие в течение 25 минут, держаться на расстоянии и грамотно подбирать удары, то тогда у него появятся шансы. В таком случае Джастин просто начнет рисковать и подвергнет себя опасности. Однако в поединке с Гейджи очень сложно держаться на дальнем расстоянии в течение 25 минут»

Бой Пимблетта и Гейджи состоится в эти выходные на турнире UFC 324. На кону будет стоять временный титул в легкой весовой категории.