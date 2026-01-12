Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Фабио Уордли уверен в своей досрочной победе в потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри.

Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Фьюри очень подвижный и мобильный тяжеловес. Но я нокаутирую его, как и всех остальных соперников в тяжелом весе. Возможно, мне придется пропустить несколько ударов, может быть, я проиграю несколько раундов, что-то в этом роде. Но что будет в 10-м, 11-м раунде? Возможно, я приберегу силы для чемпионских отрезков. Я уже сделал это недавно в последних раундах. Поэтому вновь достану свой козырь из сумки ближе к концовке»

Уордли в своей карьере не потерпел ни единого поражения, выиграв 20 раз на профессиональном ринге и сведя один поединок вничью. В предыдущей встрече Фабио одолел техническим нокаутом в 11-м раунде Джозефа Паркера.