Джон Вуд, тренер экс-чемпионки минимального веса UFC Чжан Вэйли, заявил, что его подопечная может вернуться в дивизион до 52 кг и подраться с новой обладательницей титула Маккензи Дерн.

Чжан Вэйли globallookpress.com

«В бое с Маккензи Дерн есть смысл. Я знаю, на что способна Вэйли, как и все остальные. Она лучшая в минимальном весе из всех, кого мы видели. То, что Валентина Шевченко в их недавнем поединке смогла удержать ее в партере и победить, впечатляет. Весовые категории существуют не просто так, и иногда приходится это выяснять. Валентина, безусловно, лучшая женщина-боец в мире на данный момент. Она доказала это в тот вечер»

15 ноября на UFC 322 Чжан Вэйли проиграла Валентине Шевченко по очкам в поединке за пояс в наилегчайшем весе. Ради этого боя китаянка оставила вакантным титул в минимальном дивизионе.