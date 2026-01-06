Джон Вуд, тренер экс-чемпионки минимального веса UFC Чжан Вэйли, заявил, что его подопечная может вернуться в дивизион до 52 кг и подраться с новой обладательницей титула Маккензи Дерн.

«В бое с Маккензи Дерн есть смысл.  Я знаю, на что способна Вэйли, как и все остальные.  Она лучшая в минимальном весе из всех, кого мы видели.  То, что Валентина Шевченко в их недавнем поединке смогла удержать ее в партере и победить, впечатляет.  Весовые категории существуют не просто так, и иногда приходится это выяснять.  Валентина, безусловно, лучшая женщина-боец в мире на данный момент.  Она доказала это в тот вечер»

15 ноября на UFC 322 Чжан Вэйли проиграла Валентине Шевченко по очкам в поединке за пояс в наилегчайшем весе.  Ради этого боя китаянка оставила вакантным титул в минимальном дивизионе.