Чемпионка UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон пообещала отправить Аманду Нуньес на пенсию после очного боя на 324-м номерном турнире 25 января.

Аманда Нуньес globallookpress.com

«Нет, я не думаю, что она вернется и будет драться после того, что я с ней сделаю 25 января. Я бы не отказалась от реванша, но я собираюсь отправить ее на пенсию окончательно. Я выйду и сделаю так, чтобы все мной гордились. Это тот самый бой, о котором мы все давно говорили и мечтали. Аманда была величайшей женщиной-бойцом на планете. Но я считаю себя сейчас лучшей в мире»

Харрисон в предыдущей встрече одолела сабмишном во втором раунде Джулианну Пенью, став новой чемпионкой дивизиона. Нуньес в последний раз дралась 2,5 года назад, победив по очкам Ирен Алдану.