Английский профессиональный боец ММА Даррен Тилл раскритиковал бывшего претендента на титул UFC в среднем весе Пауло Косту за срыв очередного поединка в промоушене.

Пауло Коста globallookpress.com

«Этот парень просто шутит над всеми. Никакого уважения к спорту. Бросай уже драться, Пауло. Ты просто бездельник. Я думаю, что ты, возможно, худший боец, который когда-либо выступал в UFC. И твой бой за титул был хуже, чем мой, а это о чем-то да говорит»

На UFC 326 Коста должен был встретиться с соотечественником из Бразилии Брунно Феррейрой, 14-м номером рейтинга среднего веса. Однако Пауло снялся с поединка по неизвестным причинам.

За все время выступлений в UFC у латиноамериканца было отменено уже 7 боев. Сейчас Коста идет 13-м в рейтинге. В предыдущем поединке он одолел по очкам Романа Копылова.