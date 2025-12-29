Английский профессиональный боец ММА Даррен Тилл раскритиковал бывшего претендента на титул UFC в среднем весе Пауло Косту за срыв очередного поединка в промоушене.

«Этот парень просто шутит над всеми.  Никакого уважения к спорту.  Бросай уже драться, Пауло.  Ты просто бездельник.  Я думаю, что ты, возможно, худший боец, который когда-либо выступал в UFC.  И твой бой за титул был хуже, чем мой, а это о чем-то да говорит»

На UFC 326 Коста должен был встретиться с соотечественником из Бразилии Брунно Феррейрой, 14-м номером рейтинга среднего веса.  Однако Пауло снялся с поединка по неизвестным причинам.

За все время выступлений в UFC у латиноамериканца было отменено уже 7 боев.  Сейчас Коста идет 13-м в рейтинге.  В предыдущем поединке он одолел по очкам Романа Копылова.