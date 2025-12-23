Топовый полусредневес UFC Колби Ковингтон раскритиковал бывшего чемпиона промоушена Тайрона Вудли за его переход в бокс, заявив, что ему не место на ринге.

Колби Ковингтон globallookpress.com

«Как низко пал Вудли. Раньше ты боролся за чемпионские титулы, а теперь продаешь остатки своего достоинства, принимая побои от блогеров и стариков, чтобы расплатиться со всеми бывшими супругами.

Тебе бы сидеть на пенсии где-нибудь на пляже и потягивать коктейли. Вместо этого ты лежишь лицом вниз на боксерском ринге и позируешь для рекламы Dude Wipes.

Я знаю, что тебе нужно кормить семью, а твой бренд переживает не лучшие времена. Мы все знаем, что тебе нужны деньги. Бросай бокс — ты никогда не был боксером. Ты был чемпионом по борьбе в составе сборной США.

Приходи на Real American Freestyle, и после того, как 10 января я разделаюсь с Люком Рокхолдом, у тебя появится шанс заработать», — добавил Ковингтон, бросив Вудли вызов на борцовский поединок.