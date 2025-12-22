Восходящая звезда среднего веса UFC Бо Никал проведет борцовский поединок против легендарного кубинского бойца Йоэля Ромеро.

Бо Никал globallookpress.com

Их встреча запланирована 11 января в рамках со-главного события RAF 5. Возглавит ивент противостояние Колби Ковингтона против Люка Рокхольда. Никал подходит ко встрече с Ромеро после победы в последнем бою UFC.

В ноябре американец одолел нокаутом в третьем раунде Родолфо Виейру, до этого потерпел досрочное поражение после пропущенного удара коленом в корпус от Рейнье Де Риддера.

Йоэль Ромеро накануне противостояния с Никалом выиграл 2 поединка по боксу в региональных американских лигах и борцовскую схватку на RAF 4. Напомним, что кубинец бывший претендент на титул UFC в среднем весе.