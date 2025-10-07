Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья не видит фаворита в потенциальном поединке Карлоса Олберга и Алекса Перейры, считая, что у каждого из бойцов есть свои сильные стороны и коронные приемы для победы.

Исраэль Адесанья globallookpress.com

«Думаю, это был бы хороший бой. Здесь есть параллель. В этом бою Карлосу нужно остерегаться только удара ногой. У него хороший глазомер, и он его поймает. Потому что Перейра иногда реагирует слишком медленно. Но если он получит удар ногой, это станет проблемой. Тогда он замедлит Карлоса. Но посмотрим»

Олберг занимает третью строчку в рейтинге полутяжелого веса UFC. Новозеландец идет на серии из девяти выигранных поединков кряду. Перейре сейчас принадлежит титул в категории до 93 кг. У Алекса 4 победы в пяти предыдущих встречах, все они достигнуты нокаутом.