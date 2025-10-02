Авторитетный спортивный портал MMAJunkie признал нокаут в бою Диего Лопеса и Джина Силвы лучшим по итогам прошедшего месяца.

Диего Лопес globallookpress.com

Их поединок в рамках полулегкой весовой категории, ставший главным событием вечера на турнире UFC Noche, состоялся 13 сентября. Лопес активно начал встречу и едва не финишировал оппонента в партере уже в первой пятиминутке.

Силва продержался до перерыва и во втором раунде стремительно пошел вперед, в попытке отыграться за провальное начало. Так ближе к концовке второго отрезка Диего поймал своего соотечественника из Бразилии на контратаке.

Лопес пробил удар локтем с разворота, отправив Джина в нокдаун. Далее Диего нанес ряд добивающих попаданий в партере, и судья остановил встречу, присудив ему победу техническим нокаутом.