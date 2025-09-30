Непобежденный британский боксер Мозес Итаума официально отказался от предложенного претендентского боя в тяжелом весе по версии IBF.

Мозес Итаума (справа) globallookpress.com

Его соперником должен был стать представитель топ-10 в весовой категории до 120 кг Фрэнк Санчес. Победитель получил бы право на бой за титул чемпиона мира от санкционирующей организации и сразился бы с Александром Усиком.

Напомним, что Усик — действующий абсолютный чемпион в тяжелом весе, обладатель титулов WBC, WBA, IBF и WBO. В последнем бою он нокаутировал Даниэля Дюбуа.

Итаума в предыдущем поединке финишировал в первом раунде бывшего претендента на титул WBC Диллиана Уайта. Всего у Мозеса 13 побед в 13-ти боях.