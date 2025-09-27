Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски заявил, что вероятность его боя с непобежденным британцем Лероном Мерфи в декабре очень мала.

Александр Волкановски globallookpress.com

«Это сложно, я думал, что так и будет и мой поединок с Мерфи пройдет в декабре, но, возможно, что-то пошло не по плану»

Также Волкановски не исключил вероятность поединка на декабрь против российского бойца Мовсара Евлоева, возглавляющего рейтинг полулегкого дивизиона и идущего на серии из восьми побед подряд в UFC.

Одним из возможных соперников Алекса является и Диего Лопес. Их первый бой проходил в апреле и тогда Волкановски выиграл единогласным решением судей в битве за вакантный титул.