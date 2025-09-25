3-й периодБарыс — Ак БарсОнлайн
    Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец «Барыс» — «Ак Барс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
    Джон Джонс: Вопрос не в том, станет ли Гейбл Стивсон чемпионом UFC, а когда

    Бои ММА UFC Джон Джонс
    Легендарный боец ММА Джон Джонс назвал именитого американского борца Гейбла Стивсона будущим чемпионом UFC в тяжелом весе.

    Джон Джонс
    Джон Джонс

    «Вопрос не в том, станет ли Гейбл Стивсон чемпионом UFC, а когда. За эти годы у меня было много отличных товарищей по команде, но я всегда говорил, что если бы я когда-нибудь стал тренером, то это был бы борец, который полностью посвятил себя достижению успеха. Я нашел такого парня и рад добавить в свое резюме должность тренера чемпиона мира»

    Гейбл Стивсон Олимпийский чемпион по вольной борьбе в тяжелом весе в 2020 году. Недавно американец заявил, что в скором времени хочет дебютировать в UFC.

