Уиттакер хочет подраться со Стриклендом в начале 2026-го

Бывший чемпион UFC в средней весовой категориибросил вызов , заявив о желании подраться с американцем в начале следующего года.

«Я хочу драться в Сиднее в феврале следующего года. Вот когда я хотел бы провести следующий бой. Я бы с удовольствием подрался со Стриклендом. Я давно хочу этого. Думаю, это был бы хороший бой. Он всегда привлекает внимание к своим боям. Я не думаю, что он поедет в Австралию. Но посмотрим, что будет дальше»

Уиттакер сейчас располагается на седьмой строчке в рейтинге среднего веса. В своем предыдущем поединке он проиграл раздельным решением судей Рейнье Де Риддеру. До этого «Жнец» уступил болевым приемом в первом раунде Хамзату Чимаеву.