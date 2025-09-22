ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Уиттакер хочет подраться со Стриклендом в начале 2026-го

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер Шон Стрикланд Хамзат Чимаев
    Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер бросил вызов Шону Стрикленду, заявив о желании подраться с американцем в начале следующего года.

    Роберт Уиттакер
    Роберт Уиттакер

    «Я хочу драться в Сиднее в феврале следующего года. Вот когда я хотел бы провести следующий бой. Я бы с удовольствием подрался со Стриклендом. Я давно хочу этого. Думаю, это был бы хороший бой. Он всегда привлекает внимание к своим боям. Я не думаю, что он поедет в Австралию. Но посмотрим, что будет дальше»

    Уиттакер сейчас располагается на седьмой строчке в рейтинге среднего веса. В своем предыдущем поединке он проиграл раздельным решением судей Рейнье Де Риддеру. До этого «Жнец» уступил болевым приемом в первом раунде Хамзату Чимаеву.

