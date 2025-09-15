Стерлинг хочет подраться с Лопесом в претендентском бою

Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионепредложилпровести претендентский поединок в рамках полулегкой весовой категории, о чем написал в соцсетях.

«Диего, давай сделаем это. Победитель получит титульный поединок. Многие говорили обо мне, что я не умею бить, но я заставил их замолчать. Они говорили, что этот парень и тот парень выведут меня из строя, но я заставил их замолчать. Я всегда был аутсайдером, но продолжал бороться. Я не стал 12-кратным чемпионом и не установил рекорд в легчайшем весе по количеству побед и защит титула, потому что меня нокаутировали. Но я снова стану чемпионом»

Стерлинг сейчас занимает пятую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. В предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Брайана Ортегу.