    Стерлинг хочет подраться с Лопесом в претендентском бою

    Бои ММА UFC Диего Лопес Алджамейн Стерлинг
    Бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг предложил Диего Лопесу провести претендентский поединок в рамках полулегкой весовой категории, о чем написал в соцсетях.

    Алджамейн Стерлинг
    Алджамейн Стерлинг

    «Диего, давай сделаем это. Победитель получит титульный поединок. Многие говорили обо мне, что я не умею бить, но я заставил их замолчать. Они говорили, что этот парень и тот парень выведут меня из строя, но я заставил их замолчать. Я всегда был аутсайдером, но продолжал бороться. Я не стал 12-кратным чемпионом и не установил рекорд в легчайшем весе по количеству побед и защит титула, потому что меня нокаутировали. Но я снова стану чемпионом»

    Стерлинг сейчас занимает пятую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. В предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Брайана Ортегу.

    Читайте также

