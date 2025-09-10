3-й периодАк Барс — АвтомобилистОнлайн
    Артем Лобов: На пике Макгрегор побил бы Хабиба и даже Мейвезера

    Бои ММА UFC Сборная России Бокс Флойд Мейуэзер Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Илия Топурия
    Боец ММА Артем Лобов высоко оценил шансы пикового Конора Макгрегора против Хабиба Нурмагомедова и Флойда Мейвезера.

    Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов
    «Честно говоря, я большой поклонник Илии Топурии. У него невероятный стиль. Знаете, у него невероятные удары. Он очень дерзкий. Он сражается агрессивно, бесстрашно, хорошо борется. Я ставлю его очень, очень высоко.

    Если честно, я все еще думаю, что, возможно, я немного предвзят, но я все же считаю, что в расцвете сил Конор был номером один. Наблюдать за Конором в его лучшие годы было невероятно. Он был просто недосягаем.

    Я видел, как на тренировке он расправился с пятью парнями подряд, он побил всех, одного за другим. Все они были свежими, включая меня, а он даже не запыхался. Он был просто убийцей.

    Так что, как я уже сказал, возможно, я предвзят, но мне сложно представить, что кто-то может что-то сделать с этим Конором.

    Я чувствую, что тот Конор мог бы победить любого. На мой взгляд, он мог бы победить даже Флойда Мейвезера и Хабиба Нурмагомедова», — считает Лобов.

