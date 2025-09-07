Сен-Дени, Делия и еще 2 бойца бонус за «выступление вечера» на UFC Paris

UFC наградил сразу четырех бойцов бонусов в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на минувшем турнире в Париже.

В их число вошел французский легковес Бенуа Сен-Дени, одержавший победу сабмишном во втором раунде над представителем Бразилии Маурисио Руффи. Также награды удостоился и дебютант Анте Делия.

Хорватский тяжеловес менее, чем за 5 минут финишировал Марчина Тыбуру, седьмого номера рейтинга. Не ушел из октагона без бонуса и Мэйсон Джонс.

Ирландский легковес после нокдауна в первом раунде перехватил инициативу в поединке с Болажи Оки и нокаутировал его во втором отрезке, забив локтями в партере.

Последним бойцом, получившим бонус, стал Кауэ Фернандес. В рамках легкого веса бразилец выиграл техническим нокаутом в первом раунде у Гарри Хардвика.