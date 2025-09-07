Имавов: Борральо побеждал 16 боев подряд, но я выиграл у него все раунды

Топовый средневес UFCпотребовал у руководства промоушена титульный бой спосле победы по очкам надна прошедшем турнире в Париже.

«Борральл не проигрывал 10 лет, и я победил его красиво. Я должен стать следующим претендентом на титул в среднем весе.

Люди говорили еще перед боем с Адесаньей, что он лучший ударником в мире и что я не могу бороться с ним на ногах, но я нокаутировал его. Этот парень, Кайо, мне не нужно было с ним драться, но я это сделал.

Он побеждал 10 лет подряд, 16 побед подряд, семь побед подряд в UFC, а я выиграл каждый раунд. Я в очередной раз доказал, что я лучший. Для меня не подлежит сомнению, что я буду драться за пояс», — заявил Имавов.