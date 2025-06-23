Физиев считает, что Хукер не заслужил шестого места в рейтинге легковесов

Азербайджанский боец ММА заявил , чтопопал в топ-6 легковесов UFC только из-за его травмы в поединке с

«Хукер настоящий мужчина. Сколько безумных бое у него было. Он заслуживает еще одного безумного боя. Теперь у него есть шестое место в рейтинге. Но я не верю, что это место его. Когда я проиграл Матеушу Гамроту, я на самом деле не потерял это место. Это была травма. Так что место, которое Хукер сейчас занимает, я хочу вернуть себе. Я так счастлив, что выиграл дома, в Баку. Ранее я проиграл три раза, и я уже давно не испытывал такого чувства. Сейчас я побеждаю на глазах у своего народа и на своей земле. Я так счастлив»

На прошедшем турнире в Баку Физиев в со-главном событии вечера одолел единогласным решением судей Игнасио Бахамондеса, тем самым прервав свою серию из трех поражений подряд