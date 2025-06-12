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    Усик остался лидером Р4Р, по версии журнала The Ring

    Бои ММА Бокс WBC WBO IBF WBA Сборная России Александр Усик Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
    Накануне авторитетный боксерский журнал The Ring представил изменения в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. На сегодняшний день лучшим боксером все также является Александр Усик.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    Напомним, что в прошлом году он дважды побил Тайсона Фьюри, став первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе за 25 лет. Обладатель всех титулов во втором полулегком дивизионе Наоя Иноуэ занимает второе место.

    Чемпион мира в четырех весовых категориях Теренс Кроуфорд располагается на третьей строчке. В топ-5 также попали Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (занимают четвертое и пятое места).

    Из изменений можно отметить присутствие на шестой строчке Дзюнто Накатани, недавно выигравшего у Ресукэ Нисиды и ставшего двойным чемпионом в легчайшем дивизионе.

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