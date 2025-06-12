Усик остался лидером Р4Р, по версии журнала The Ring

Александр Усик Фото: globallookpress.com
Напомним, что в прошлом году он дважды побил Тайсона Фьюри, став первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе за 25 лет. Обладатель всех титулов во втором полулегком дивизионе Наоя Иноуэ занимает второе место.
Чемпион мира в четырех весовых категориях Теренс Кроуфорд располагается на третьей строчке. В топ-5 также попали Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (занимают четвертое и пятое места).
Из изменений можно отметить присутствие на шестой строчке Дзюнто Накатани, недавно выигравшего у Ресукэ Нисиды и ставшего двойным чемпионом в легчайшем дивизионе.