Усик остался лидером Р4Р, по версии журнала The Ring

Накануне авторитетный боксерский журнал The Ring представил изменения в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. На сегодняшний день лучшим боксером все также является

Напомним, что в прошлом году он дважды побил Тайсона Фьюри, став первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе за 25 лет. Обладатель всех титулов во втором полулегком дивизионе Наоя Иноуэ занимает второе место.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Теренс Кроуфорд располагается на третьей строчке. В топ-5 также попали Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (занимают четвертое и пятое места).

Из изменений можно отметить присутствие на шестой строчке Дзюнто Накатани, недавно выигравшего у Ресукэ Нисиды и ставшего двойным чемпионом в легчайшем дивизионе.