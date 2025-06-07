Стало известно, почему Лопес отказался драться с Хэйни в августе

В команде действующего чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO прокомментировали отказ от боя св августе. Об этом высказался менеджер

«К сожалению, Тео не будет участвовать в боях в августе по личным причинам, которые я оставлю в тайне. Мы планировали провести бой, но из-за того, что происходило ранее, Лопес хотел убедиться, что на 100% здоров морально и физически, а август был слишком коротким периодом для восстановления. Я ожидаю, что Тео вернется в этом году, более сильным, чем когда-либо»

Лопес в последний раз выступал 2 мая. Тогда Теофимо победил единогласным решением судей Арнольда Барбозу. Хэйни на том же турнире одолел по очкам Хосе Рамиреса.