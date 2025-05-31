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    Нейт Диас вызвал на поединок Белала Мухаммада

    Бои ММА UFC Тони Фергюсон Нейт Диас Белал Мухаммад Джек Маддалена
    Американский боец смешанных единоборств Нейт Диас, недавно заявивший о своем возвращении в UFC, бросил вызов Белалу Мухаммаду, бывшему чемпиону в полусреднем весе.

    Нейт Диас (справа)
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    Нейт Диас (справа)

    «Я легко побью Белал Мухаммада. Думаю, я не оставил бы ему ни единого шанса. Просто избил бы этого парня. Белал, запомни мое имя»

    Чуть позднее Мухаммад в своих соцсетях посмеялся над словами Нейта, ответив отказом на его предложение. Напомним, что Белал в последнем поединке проиграл единогласным решением судей Джеку Маддалене и лишился титула в полусреднем весе.

    Диас в предыдущем бою по правилам бокса уступил по очкам Джейку Полу. До этого в UFC в сентябре 2023 года победил удушающим приемом в четвертом раунде бывшего временного чемпиона в легком весе Тони Фергюсона.

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