Нейт Диас вызвал на поединок Белала Мухаммада

Американский боец смешанных единоборств, недавно заявивший о своем возвращении в UFC, бросил вызов , бывшему чемпиону в полусреднем весе.

«Я легко побью Белал Мухаммада. Думаю, я не оставил бы ему ни единого шанса. Просто избил бы этого парня. Белал, запомни мое имя»

Чуть позднее Мухаммад в своих соцсетях посмеялся над словами Нейта, ответив отказом на его предложение. Напомним, что Белал в последнем поединке проиграл единогласным решением судей Джеку Маддалене и лишился титула в полусреднем весе.

Диас в предыдущем бою по правилам бокса уступил по очкам Джейку Полу. До этого в UFC в сентябре 2023 года победил удушающим приемом в четвертом раунде бывшего временного чемпиона в легком весе Тони Фергюсона.