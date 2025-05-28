Тедди Атлас видит у Кроуфорда хорошие шансы на победу в бою с «Канело»

Известный тренер по боксувысоко оценил шансы чемпиона WBO в первом среднем весепобедить обладателя всех титулов в категории до 76,2 кг

«Люди скажут, что "Канело" слишком большой. Но в истории спорта бывали подобные ситуации, когда маленькие парни побеждали больших, потому что можно поменять их местами.

Теренс быстрее, хитрее, у него больше возможностей. Может быть, у него есть и другие преимущества. В конце концов, у вас есть аргументы с обеих сторон, так у кого же на самом деле преимущество? Я хочу это выяснить.

Я один из тех, кто считает, что Кроуфорд — особенный. Я не говорю, что "Канело" не особенный, но я думаю, что он особенный в другом смысле, у него есть инстинкты, которые есть не у всех.

Дело во времени, в инстинктах, в прочих факторах. Я думаю, что в бою они проявятся у Кроуфорда, я действительно так думаю», — добавил в завершении Атлас.