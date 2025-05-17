Дана Уайт: Другого Макгрегора в UFC не будет никогда

Глава UFC заявил , что ни один боец промоушена никогда не станет заменой бывшему чемпиону лиги в двух весовых категориях

«В ближайшее время Конор не будет драться. Но другого Макгрегора никогда не будет. Возможно, появится еще одна суперзвезда. Никогда не будет другого Макгрегора, другой Ронды Роузи, никогда не будет другого Чака Лидделла, или GSP. Бойцы сами себя делают. На сто процентов. Мы находим людей с талантом, и, конечно, если у вас есть такая же индивидуальность, как у всех тех людей, о которых мы только что говорили, это невероятно, но я всегда ищу лучших бойцов в мире, а остальное зависит от них»

Макгрегор в последний раз дрался в июле 2021 года. Тогда ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье.