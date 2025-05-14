Бой Романа Копылова и Пауло Косты пополнил кард UFC 317

Поединок в среднем весе с участием российского бойцаи бывшего претендента на титулпополнил кард турнира UFC 317, который пройдет в конце июня.

Их противостояние состоится в рамках основного карда в формате трех раундов. Копылов на текущий момент занимает 14-ю строчку в рейтинге дивизиона.

Ранее он одержал победу нокаутом в третьем раунде над Крисом Кертисом. До этого уступил сабмишном Энтони Эрнандесу. Всего у россиянина 5 побед в шести предыдущих встречах.

Пауло идет 12-м в рейтинге среднего дивизиона. Предыдущие 2 поединка он проиграл единогласным решением. Сначала уступил Роберту Уиттакеру, а затем и Шону Стрикленду.