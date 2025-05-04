Сехудо, Рокхольд и другие бойцы прокомментировали первое поражение Никала

Ряд звездных бойцов ММА прокомментировали первое поражение в карьере, уступившего нокаутом во втором раунде на UFC DesMoines в рамках среднего веса

Генри Сехудо: «Сегодня борцовский мир потерпел поражение. Не вешай нос, Бо, это еще не конец. Деметриус Джонсон победил меня таким же ударом в корпус, но я смог отомстить за то поражение и стать чемпионом. Ты способен на то же самое. Возвращайся в строй»

Люк Рокхолд: «Бо Никал полный отстой»

Кори Андерсон: «Что ж, слова о том, что Бо обладает лучшим прессингом в дивизионе теперь не слишком актуальны. Но он вышел в клетку и сразился с очень опытным ветераном»

Чейз Хупер: «Безупречная работа Де Риддера, это большое достижение»

Серхио Петтис: «Бо молод, он все еще в игре. Ему нужен был этот опыт», — считает экс-чемпион Bellator в легчайшем весе.