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    Сехудо, Рокхольд и другие бойцы прокомментировали первое поражение Никала

    Бои ММА UFC Генри Сехудо Бо Никал
    Ряд звездных бойцов ММА прокомментировали первое поражение в карьере Бо Никала, уступившего нокаутом во втором раунде на UFC DesMoines в рамках среднего веса Рейнье Де Риддеру.

    Рейнье Де Риддер и Бо Никал
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    Рейнье Де Риддер и Бо Никал

    Генри Сехудо: «Сегодня борцовский мир потерпел поражение. Не вешай нос, Бо, это еще не конец. Деметриус Джонсон победил меня таким же ударом в корпус, но я смог отомстить за то поражение и стать чемпионом. Ты способен на то же самое. Возвращайся в строй»

    Люк Рокхолд: «Бо Никал полный отстой»

    Кори Андерсон: «Что ж, слова о том, что Бо обладает лучшим прессингом в дивизионе теперь не слишком актуальны. Но он вышел в клетку и сразился с очень опытным ветераном»

    Чейз Хупер: «Безупречная работа Де Риддера, это большое достижение»

    Серхио Петтис: «Бо молод, он все еще в игре. Ему нужен был этот опыт», — считает экс-чемпион Bellator в легчайшем весе.

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