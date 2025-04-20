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    Барбоза: Лопес выиграл у Ломаченко и Тейлора, когда они были травмированы

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Василий Ломаченко
    Претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Арнольд Барбоза считает Теофимо Лопеса переоцененным боксером.

    Теофимо Лопес
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    Теофимо Лопес

    «Бои, в которых я участвовал, были близкими, поскольку я подрался с тремя из пяти лучших парней в моем дивизионе всего за пять месяцев. Это менталитет старой школы.

    Рамирес входит в пятерку лучших. Кэттералл был на втором или третьем месте. А Теофимо номер один. Я отправился на бой, чтобы сразиться с англичанином Кэттераллом в Манчестере, на чужой территории, чего Теофимо еще не делал.

    Я не говорю, что он меня боится, но он не хотел со мной драться. Да, Лопес победил чемпиона по трем версиям Василия Ломаченко и бывшего абсолютного чемпиона Джоша Тейлора, но у них обоих были небольшие травмы. Лопес просто получил эти бои в нужное время», — заявил Барбоза.

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