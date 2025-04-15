Ковингтон о Пимблетте: У трех последних его соперников 13 поражений подряд

Полусредневес UFC не считает победунадвыдающимся достижением. Также «Хаос» объяснил, почему британец не соответствует топ-уровню в легком весе.

«Посмотрите на его последних трех соперников, у них в сумме 13 поражений подряд. При этом Пимблетт ведет себя так, будто он значимая фигура и звезда, но он никто. Пэдди, ты никто. Ты никогда не был гвоздем программы. Ты пока что не сделал ничего стоящего. Ты просто неудачник. Единственная причина, по которой люди, обращают на тебя внимание, — это то, что у тебя странная стрижка и нелепый английский акцент. Я думаю, Пимблетт никогда не выйдет на титульный бой. Он никогда не выиграет титул, и точка»

Пимблетт сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге легкого веса UFC. С момента дебюта в промоушене англичанин выиграл 7 побед и никому не проиграл.