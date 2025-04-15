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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Ахмат». Онлайн
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    Ковингтон о Пимблетте: У трех последних его соперников 13 поражений подряд

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Пэдди Пимблетт Колби Ковингтон
    Полусредневес UFC Колби Ковингтон не считает победу Пэдди Пимблетта над Майклом Чендлером выдающимся достижением. Также «Хаос» объяснил, почему британец не соответствует топ-уровню в легком весе.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Посмотрите на его последних трех соперников, у них в сумме 13 поражений подряд. При этом Пимблетт ведет себя так, будто он значимая фигура и звезда, но он никто. Пэдди, ты никто. Ты никогда не был гвоздем программы. Ты пока что не сделал ничего стоящего. Ты просто неудачник. Единственная причина, по которой люди, обращают на тебя внимание, — это то, что у тебя странная стрижка и нелепый английский акцент. Я думаю, Пимблетт никогда не выйдет на титульный бой. Он никогда не выиграет титул, и точка»

    Пимблетт сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге легкого веса UFC. С момента дебюта в промоушене англичанин выиграл 7 побед и никому не проиграл.

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