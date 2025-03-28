Даррен Тилл: Чимаев нокаутирует Дю Плесси и возьмет титул

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем дивизионедал необычный прогноз на титульный бой в категории до 84 кг с участием

«Я думаю, Чимаев его нокаутирует. Он его просто вырубит и возьмет титул. Я думаю, Хамзат уже сделал все, что мог, чтобы их бой произошел. Уверен, он заработает много денег, уйдет из ММА, а потом будет жить счастливо и спокойно»

По слухам, титульное противостояние Чимаева и Дю Плесси состоится на турнире UFC 317 летом, однако официального анонса пока что не было.

Хамзат занимает третью строчку в рейтинге среднего веса. Ранее он одолел удушающим приемом в первом раунде Роберта Уиттакера. Дю Плесси в последнем бою победил по очкам Шона Стрикленда.