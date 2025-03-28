Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры в 2025 году

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком дивизионах намекнул , что в ближайшее время может закончить карьеру из-за желания принять участие в выборах президента Ирландии в ноябре.

«Сейчас мое сердце переживает за мою страну. Я доволен тем, что уже сделал. Но есть кое-что еще, что не дает мне покоя прямо сейчас. Мое возвращение станет величайшим, но оно должно быть правильным. И прямо сейчас я думаю только об Ирландии»

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. Тогда ирландец сломал ногу во время поединка с Дастином Порье и потерпел поражение техническим нокаутом.

Накануне Конор заявил, что хочет уйти в политику. Также боец в последнее время активно развивался в бизнесе. Он стал совладельцем кулачной лиги BKFC и открыл собственный бренд сигарет и пива.