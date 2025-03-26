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    Хирн сообщил, что Джошуа может провести реванш с Паркером

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн Александр Усик
    По словам спортивного промоутера Эдди Хирна, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа может провести реванш против Джозефа Паркера.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Есть два боя для "Эй-Джея", которые действительно разжигают интерес. Один из них — это матч-реванш с Даниэлем Дюбуа, а другой — с Тайсоном Фьюри, который на данный момент вне нашего контроля.

    Здесь все зависит от Тайсона. Но есть и еще один вариант. Джозеф Паркер сейчас на пике популярности. Я имею в виду, что, если Дюбуа не будет драться с Александром Усиком, я бы хотел, чтобы ондрался с Паркером, потому как Джо заслуживает шанса побороться за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

    Но, если будет большой объединительный бой за звание абсолютного чемпиона между Дюбуа и Усиком, то Паркеру придется драться с кем-то другим, и, возможно, это будет реванш с Джошуа», — заявил Хирн.

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