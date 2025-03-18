Долидзе вернулся в топ-10 средневесов UFC после победы над Веттори

По окончании турнира UFC Vegas 104 в рейтингах промоушена произошли очередные изменения.вернулся в топ-10 средневесов и занял девятую позицию, благодаря победе по очкам в реванше над

Итальянец после проигрыша потерял 2 строчки и теперь замыкает первую десятку в категории до 84 кг. Вальдо Кортес-Акоста обошел в ростере тяжеловесов Шамиля Газиева.

«Сальсабой» поднялся на 11-ю строчку в категории до 120 кг, благодаря победе техническим нокаутом во втором раунде над Райаном Спэнном.

Американский боец Джошуа Ван вернулся в топ-15 наилегчайшего дивизиона, где занял 15-ю строчку. Одну позицию отыграл его конкурент Чарльз Джонсон, занимающий теперь 14-е место.