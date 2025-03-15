Махачев и Чимаев могут провести титульные бои в июне

Стало известно, что чемпион легкого веса UFCи следующий претендент на пояс в среднем дивизионемогут провести свои бои на одном турнире в июне.

Махачев очередную защиту титула проведет против Илии Топурии. Хамзат встретится с действующим обладателем пояса в категории до 84 кг Дрикусом Дю Плесси.

Об этом сообщил менеджер Расул Шамсудинов, один из друзей Чимаева. Также, по его словам, оба боя уже запланированы, но пока официально не анонсированы.

Напомним, что Махачев провел 4 защиты пояса и в крайнем бою удосрочил в первом раунде Ренато Мойкано. Чимаев аналогичным образом ранее выиграл у Роберта Уиттакера.