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    Махачев и Чимаев могут провести титульные бои в июне

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Хамзат Чимаев Дрикус Дю Плесси Илия Топурия
    Стало известно, что чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев и следующий претендент на пояс в среднем дивизионе Хамзат Чимаев могут провести свои бои на одном турнире в июне.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    Махачев очередную защиту титула проведет против Илии Топурии. Хамзат встретится с действующим обладателем пояса в категории до 84 кг Дрикусом Дю Плесси.

    Об этом сообщил менеджер Расул Шамсудинов, один из друзей Чимаева. Также, по его словам, оба боя уже запланированы, но пока официально не анонсированы.

    Напомним, что Махачев провел 4 защиты пояса и в крайнем бою удосрочил в первом раунде Ренато Мойкано. Чимаев аналогичным образом ранее выиграл у Роберта Уиттакера.

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