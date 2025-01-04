Люк Рокхолд считает Хилла фаворитом в бою с Прохазкой

Бывший чемпион UFC в среднем весе рассказал , чемлучшеи почему именно у него больше шансов на победу в битве с чехом.

«Мне не понравилось, как Иржи боролся в последнем бою против Перейры. Он просто не выглядел так, будто следовал плану игры. Хилл опаснее, у него есть скорость, у него есть сила, он идет уничтожать соперников. Его трудно победить, вы видели это в бою с Гловером Тейшейрой — он смог подняться на ноги и найти свой шанс. Так что в этом поединке я бы отдал предпочтение Джамалу»

Бой Прохазки и Хилла в полутяжелом весе пройдет 19 января на турнире UFC 311. Каждый из них в последнем поединке упал в нокаут от Алекса Перейры.