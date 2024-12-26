Кормье не согласен с Сонненом, что Перейра лучший боец года

Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионахв диалоге собъяснил, почемузаслужил награду «боец года» больше

«Илия Топурия победил Александра Волкановски, которого считали одним из величайших полулегковесов всех времен. Илия победил и его, и Макса Холлоуэя.

С точки зрения значимости, он буквально за один год, Чейл, избавился от последних восьми лет существования дивизиона. Он побеждает великих бойцов, когда они еще в расцвете сил и продолжают сражаться на высочайшем уровне.

Так что с точки зрения важности, с точки зрения того, что он побеждает лучших…. Не только побеждает, а нокаутирует их, для меня боец года это Илия Топурия. Без сомнения», — заявил Кормье.