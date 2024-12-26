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    Кормье не согласен с Сонненом, что Перейра лучший боец года

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Макс Холлоуэй Даниэль Кормье Алекс Перейра Илия Топурия
    Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах Даниэль Кормье в диалоге с Чейлом Сонненом объяснил, почему Илия Топурия заслужил награду «боец года» больше Алекса Перейры.

    Даниэль Кормье
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    Даниэль Кормье

    «Илия Топурия победил Александра Волкановски, которого считали одним из величайших полулегковесов всех времен. Илия победил и его, и Макса Холлоуэя.

    С точки зрения значимости, он буквально за один год, Чейл, избавился от последних восьми лет существования дивизиона. Он побеждает великих бойцов, когда они еще в расцвете сил и продолжают сражаться на высочайшем уровне.

    Так что с точки зрения важности, с точки зрения того, что он побеждает лучших…. Не только побеждает, а нокаутирует их, для меня боец года это Илия Топурия. Без сомнения», — заявил Кормье.

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