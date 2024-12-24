Хирн считает, что реванш Фьюри и Усика должен был закончиться ничьей

Спортивный промоутерзаявил, что ничья была бы более справедливым исходом реванша, а не победа украинца единогласным решением.

«Сегодняшний бой был больше похож на шахматную партию. Усик доминировал во второй половине боя, как мы и говорили. Но я просто не чувствовал, что это был бой 8-4 по раундам в пользу Усика.

Но я скажу, что меня порадовало: все три судьи поставили одинаковый счет, и все три судьи — высококлассные боксеры в прошлом, Стив Вайсфельд и другие тоже. Судья-компьютер поставил 118-112 в пользу Усика.

Я бы дал ничью, я думал, что бой был очень, очень близким. Но судьи были единодушны, и это хорошо. Думаю, мы еще раз посмотрим этот бой, однако мне было трудно выбрать победителя. Я считаю, что они были равны», — высказался Хирн.