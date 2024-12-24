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    Хирн считает, что реванш Фьюри и Усика должен был закончиться ничьей

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн
    Спортивный промоутер Эдди Хирн заявил, что ничья была бы более справедливым исходом реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, а не победа украинца единогласным решением.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

    «Сегодняшний бой был больше похож на шахматную партию. Усик доминировал во второй половине боя, как мы и говорили. Но я просто не чувствовал, что это был бой 8-4 по раундам в пользу Усика.

    Но я скажу, что меня порадовало: все три судьи поставили одинаковый счет, и все три судьи — высококлассные боксеры в прошлом, Стив Вайсфельд и другие тоже. Судья-компьютер поставил 118-112 в пользу Усика.

    Я бы дал ничью, я думал, что бой был очень, очень близким. Но судьи были единодушны, и это хорошо. Думаю, мы еще раз посмотрим этот бой, однако мне было трудно выбрать победителя. Я считаю, что они были равны», — высказался Хирн.

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