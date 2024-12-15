Дана Уайт: Бой Джонса и Аспиналла 100% состоится

Глава UFCподтвердил, что чемпион тяжелого дивизионаи обладатель временного титула подерутся в 2025 году.

«Да, я скажу, что это на 100 процентов гарантировано. На 100 процентов бой Джонса и Аспиналла состоится, это приоритетный поединок сейчас для нас. Я думаю, что это, вероятно, самый крупный бой в истории тяжелого веса, и он также важен для истории компании. Это большой бой. С самого первого дня я был уверен, что Джон Джонс проведет его. Я имею в виду, что еще до боя со Стипе я сказал, что если он победит, то ни за что не откажется от этого поединка. Джон Джонс не боится ни с кем драться, и это факт»

Джонс в последнем бою нокаутировал Стипе Миочича в третьем раунде и провел первую удачную защиту титула. Аспиналл ранее финишировал Кертиса Блейдса.