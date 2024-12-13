Бакли рассказал, как однажды Ковингтон испугался тренироваться с ним

Девятый номер рейтинга полусреднего веса UFCсообщил, что ранее, с которым у него будет бой 15 декабря, боялся с ним вместе потренироваться.

«Я как-то тренировался в Майами в MMA Masters, это было прямо перед его боем с Камару Усманом. До того, как я с ним познакомился, я знал, что он тренируется там, но не знал, чего ожидать.

Я знал его только по тому, что он делал на камеру. Я сказал ему тогда: Я могу помочь тебе с этим боем против Камару Усмана, думаю, нам стоит провести несколько раундов, потренироваться

Он ответил: Я бы с удовольствием, это было бы круто. Забавно, но этого так и не произошло. Потому что он просто не хотел работать со мной. Мне нравится работать с новыми ребятами.

Мне нравится работать с голодными до побед парнями, и мне нравится ставить себя в положение, в котором я смогу стать лучше», — рассказал Бакли.