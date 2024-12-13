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    Бакли рассказал, как однажды Ковингтон испугался тренироваться с ним

    Бои ММА UFC Камару Усман Колби Ковингтон Хоакин Бакли
    Девятый номер рейтинга полусреднего веса UFC Хоакин Бакли сообщил, что ранее Колби Ковингтон, с которым у него будет бой 15 декабря, боялся с ним вместе потренироваться.

    Хоакин Бакли
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    Хоакин Бакли

    «Я как-то тренировался в Майами в MMA Masters, это было прямо перед его боем с Камару Усманом. До того, как я с ним познакомился, я знал, что он тренируется там, но не знал, чего ожидать.

    Я знал его только по тому, что он делал на камеру. Я сказал ему тогда: Я могу помочь тебе с этим боем против Камару Усмана, думаю, нам стоит провести несколько раундов, потренироваться

    Он ответил: Я бы с удовольствием, это было бы круто. Забавно, но этого так и не произошло. Потому что он просто не хотел работать со мной. Мне нравится работать с новыми ребятами.

    Мне нравится работать с голодными до побед парнями, и мне нравится ставить себя в положение, в котором я смогу стать лучше», — рассказал Бакли.

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