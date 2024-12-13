Бакли рассказал, как однажды Ковингтон испугался тренироваться с ним

Хоакин Бакли Фото: globallookpress.com
«Я как-то тренировался в Майами в MMA Masters, это было прямо перед его боем с Камару Усманом. До того, как я с ним познакомился, я знал, что он тренируется там, но не знал, чего ожидать.
Я знал его только по тому, что он делал на камеру. Я сказал ему тогда: Я могу помочь тебе с этим боем против Камару Усмана, думаю, нам стоит провести несколько раундов, потренироваться
Он ответил: Я бы с удовольствием, это было бы круто. Забавно, но этого так и не произошло. Потому что он просто не хотел работать со мной. Мне нравится работать с новыми ребятами.
Мне нравится работать с голодными до побед парнями, и мне нравится ставить себя в положение, в котором я смогу стать лучше», — рассказал Бакли.