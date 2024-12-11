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    Шавкат Рахмонов против Иэна ГэрриИэн Гэрри удивил. Победа над ирландцем далась Рахмонову очень нелегко
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    Иэн Гэрри: Я вернусь и побью Рахмонова, обещаю вам

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов Иэн Гарри
    Топовый боец полусреднего дивизиона UFC Иэн Гэрри считает, что победит Шавката Рахмонова в ответном поединке. Также ирландец заявил о возможной трилогии со своим недавним соперником.

    Шавкат Рахмонов и Иэн Гэрри
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    Шавкат Рахмонов и Иэн Гэрри

    «Я считаю, что я лучше всех остальных, и мы еще не раз встретимся с Шавкатом. Я не верю, что мы встретимся только один раз, я думаю, что это может быть дважды. Я сражаюсь со всеми, с кем люди не хотят сражаться. Я испытываю только уважение ко всем, с кем работаю, и ко всем, с кем бьюсь. Однажды я стану чемпионом.

    Прошедший бой — свидетельство того, как усердно я работаю, насколько я талантлив, и что тот парень, у которого было 18 досрочных побед до этого боя, не выглядел, как тот самый бугимен. Я вернусь и побью его, обещаю вам, и я с нетерпением жду этого дня»

    На UFC 310 Рахмонов одолел Гэрри единогласным решением судей и продлил свою победную серию в смешанных единоборствах до 19-ти боев кряду.

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