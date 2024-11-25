Фьюри о реванше с Усиком: Пояса снова будут моими

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC пообещал отобрать увсе пояса в их реванше, запланированном на 21 декабря.

«Четыре недели до самого большого боя года. Самый большой бой в боксе. Я и Усик. Не могу дождаться 21 декабря. Скоро пояса снова будут моими»

Первый бой Усика против Фьюри состоялся в мае этого года. Тогда Тайсон потерпел поражение единогласным решением судей, которое стало для него первым в профессиональной карьере.

На кону того поединка стояли 4 пояса. Но после того, как Усик стал абсолютным чемпионом, его лишили титула IBF. В реванше Александр и Тайсон подерутся за 3 пояса в тяжелом весе по версиям WBO, WBA и WBC.