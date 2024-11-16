Ковингтон подерется против Бакли 14 декабря на турнире в Тампе

В расписании турнира UFC в Тампе на 14 декабря произошли изменения. В главном событии вечера в рамках полусреднего веса подерутся бывший претендент на титул

Бойцы на текущий момент занимают шестую и девятую позиции в рейтинге категории. Бакли подходит к этому противостоянию на серии из пяти выигранных поединков кряду.

В последнем из них он нокаутировал в третьем раунде Стивена Томпсона. Ковингтон в последний раз дрался в декабре прошлого года.

Тогда он уступил единогласным решением судей Леону Эдвардсу в битве за титул. Напомним, что изначально Бакли должен был драться против Гэрри, который теперь проведет бой с Рахмоновым на UFC 310.