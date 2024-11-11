Джонс: Бой с Миочичем покажет, завершу я карьеру или нет

, чемпион UFC в тяжелом весе, заявил , что решение об уходе на пенсию будет зависеть от результата боя на 309-м номерном турнире против

«Я чувствую, что от того, уйду я на пенсию или нет, будет зависеть мое следующее выступление. Бой с Миочичем покажет, завершу я карьеру или нет. Одна из моих главных целей — сделать так, чтобы это выглядело очень просто. Если я смогу этого добиться, то любопытство будет держать меня в игре, чтобы посмотреть, как далеко мы сможем зайти. Но в то же время я очень доволен своей карьерой. Это было невероятно, по-настоящему невероятно. Я смотрю в зеркало и напоминаю себе, что я достаточно хорош, что я многого добился и что мне больше нечего доказывать»

Бой Джонса и Миочича возглавит кард турнира UFC 309. Джон подходит к этому поединку после победы сабмишном над Сирилом Ганом.