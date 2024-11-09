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    Тренер Майка Тайсона: Сейчас он сильнее, чем перед боем с Ройем Джонсом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон Джейк Пол Рой Джонс
    Рафаэль Кордейро, тренер Майка Тайсона считает, что текущая форма его подопечного перед боем с Джейком Полом лучшая за 4 года с момента поединка против Роя Джонса.

    Рой Джонс
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    Рой Джонс

    «Майк намного лучше, чем он был, когда дрался с Роем. Четыре года спустя, в 58 лет, он лучше, чем был в 54. Он увидел все, что сделал правильно и неправильно, и исправил это. В этом и заключается красота боя. У него хорошая энергия. Мы в идеальное время и в идеальном месте. Майк собрался с мыслями и физически. Мы очень взволнованы. Он совершенствует свои навыки на тренировках и с каждым днем становится все лучше. Его защита, сила, скорость, выносливость, физическая форма — все, что нужно, чтобы показать отличное шоу»

    Поединок Тайсона четырехлетней давности с Ройем Джонсом завершился ничьей. Очередной бой Майка пройдет против Джейка Пола 15 ноября.

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