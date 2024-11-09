Тренер Майка Тайсона: Сейчас он сильнее, чем перед боем с Ройем Джонсом

, тренер считает , что текущая форма его подопечного перед боем случшая за 4 года с момента поединка против

«Майк намного лучше, чем он был, когда дрался с Роем. Четыре года спустя, в 58 лет, он лучше, чем был в 54. Он увидел все, что сделал правильно и неправильно, и исправил это. В этом и заключается красота боя. У него хорошая энергия. Мы в идеальное время и в идеальном месте. Майк собрался с мыслями и физически. Мы очень взволнованы. Он совершенствует свои навыки на тренировках и с каждым днем становится все лучше. Его защита, сила, скорость, выносливость, физическая форма — все, что нужно, чтобы показать отличное шоу»

Поединок Тайсона четырехлетней давности с Ройем Джонсом завершился ничьей. Очередной бой Майка пройдет против Джейка Пола 15 ноября.