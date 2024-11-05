Бланчфилд рассказала, за счет чего Фиро доставит проблемы Шевченко

Третий номер рейтинга женского наилегчайшего веса UFC видит у своей бывшей соперницыбольшие шансы на победу в титульном бою с

«Я думаю, что Манон может использовать свои габариты. Она очень крупная и знает, как использовать свой размах и длину тела. Валентина более динамична и обладает большим количеством навыков, поэтому мне любопытно, как она справится, потому что я знаю, что в прошлом, скажем, с в бою с Тайлой, она жаловалась на то, какая Тайла большая. Я знаю, что Фиро значительно крупнее Шевченко. Это хорошая пара, и мне любопытно посмотреть, как все пройдет»

Фиро занимает вторую строчку в рейтинге женского наилегчайшего веса UFC. В марте этого года она одолела Эрин Бланчфилд единогласным решением судей.