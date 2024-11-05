ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Криченко «На медали "Спартак" претендовать не будет». Дмитрий Кириченко — о чемпионской гонке РПЛ и борьбе за Кубок России
    Все новости спорта

    Бланчфилд рассказала, за счет чего Фиро доставит проблемы Шевченко

    Бои ММА UFC Валентина Шевченко
    Третий номер рейтинга женского наилегчайшего веса UFC Эрин Бланчфилд видит у своей бывшей соперницы Манон Фиро большие шансы на победу в титульном бою с Валентиной Шевченко.

    Валентина Шевченко (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валентина Шевченко (справа)

    «Я думаю, что Манон может использовать свои габариты. Она очень крупная и знает, как использовать свой размах и длину тела. Валентина более динамична и обладает большим количеством навыков, поэтому мне любопытно, как она справится, потому что я знаю, что в прошлом, скажем, с в бою с Тайлой, она жаловалась на то, какая Тайла большая. Я знаю, что Фиро значительно крупнее Шевченко. Это хорошая пара, и мне любопытно посмотреть, как все пройдет»

    Фиро занимает вторую строчку в рейтинге женского наилегчайшего веса UFC. В марте этого года она одолела Эрин Бланчфилд единогласным решением судей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Милан» устроят голевое шоу
  • «Реал» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Ливерпуль» испытает проблемы с «Байером»
  • «Ливерпуль» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Встреча получится увлекательной
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСЖ — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры