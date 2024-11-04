Аллен хочет в следующем году подраться с Ортегой или Родригесом

Топовый боец полулегкой весовой категории UFCсвоими желаемыми соперниками.

«Любой, кто выше меня это тот, с кем я хочу драться. Об этом много говорили: Ортега — это парень, о котором говорили после моего боя против Холлоуэя. Я просил Яира или Ортегу. Но ничего не было даже близко к этому. Я упомянул об этом, так что я уверен, что теперь они настроены более реалистично. Я хочу драться с лучшими. Топурия может быть чемпионом в течение долгого времени в нашем весе, но я думаю, что будут появляться новые соперники для него»

Аллен сейчас располагается на седьмой строчке в рейтинге полулегкого дивизиона. В последнем поединке он одолел по очкам Гигу Чикадзе.