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    Аллен хочет в следующем году подраться с Ортегой или Родригесом

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй
    Топовый боец полулегкой весовой категории UFC Арнольд Аллен назвал Брайана Ортегу и Яира Родригеса своими желаемыми соперниками.

    Яир Родригес против Брайана Ортеги
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    Яир Родригес против Брайана Ортеги

    «Любой, кто выше меня это тот, с кем я хочу драться. Об этом много говорили: Ортега — это парень, о котором говорили после моего боя против Холлоуэя. Я просил Яира или Ортегу. Но ничего не было даже близко к этому. Я упомянул об этом, так что я уверен, что теперь они настроены более реалистично. Я хочу драться с лучшими. Топурия может быть чемпионом в течение долгого времени в нашем весе, но я думаю, что будут появляться новые соперники для него»

    Аллен сейчас располагается на седьмой строчке в рейтинге полулегкого дивизиона. В последнем поединке он одолел по очкам Гигу Чикадзе.

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