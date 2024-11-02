Энтони Джошуа может подраться с Лоуренсом Околи в 2025 году

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе получил вызов на поединок от, обладателя титула WBC в первом тяжелом дивизионе.

«В начале моей карьеры в полутяжелом весе, когда я еще не выдыхался, я нокаутировал соперников в 9 случаях из 10, но потом это начало исчезать по мере того, как я продвигался вперед по категориям. Судя по спаррингам с тяжеловесами, я знаю, что могу многое.

Я хочу продемонстрировать эту взрывную силу. Я думаю, что говорить об этом — это одно, а делать — совсем другое. Я следил за Энтони Джошуа на протяжении всей его карьеры и, когда работал в "Макдоналдсе", наблюдал, как "Эй Джей" стал олимпийским чемпионом в 2012 году.

Теперь моя цель — стать чемпионом мира в тяжелом весе. Я хочу сделать это в следующем году. Я не против боя с Энтони Джошуа и готов сразиться с кем угодно, чтобы осуществить свою мечту»

Энтони Джошуа накануне сообщил, что не собирается проводить ответный бой с Дэниелем Дюбуа, поэтому поединок с Околи вполне возможен в 2025 году.