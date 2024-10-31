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    Джо Роган уверен, что Чимаев получит титульник раньше Стрикленда

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Шон Стрикланд Роберт Уиттакер
    Спортивный комментатор UFC Джо Роган считает, что Хамзат Чимаев в следующем бою должен драться за пояс в среднем весе против Дрикуса Дю Плесси вместо Шона Стрикленда.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Этот парень выглядит устрашающе. Его борьба на другом уровне. Чимаев зверь. Если он тебя схватит, это будет очень опасно. Нужно дать ему шанс на титул. Думаю, он получит его. Он не просто победил Уиттакера в первом раунде, а буквально переехал его. Причем самого Хамзата так и не тронули. Он легко прошел через Уиттакера и задушил его в первом раунде. Возможно, он тот самый, кто далее подерется за титул»

    Изначально следующим претендентом на пояс в среднем весе должен был стать Шон Стрикленд. Однако теперь UFC может сделать выбор в пользу Чимаева, который одолел Уиттакера сабмишном в первом раунде 26 октября.

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